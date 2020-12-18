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Набиуллина высказалась о состоянии экономики
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Бизнес и население отчасти уже приспособились к текущей ситуации в российской экономике, вызванной пандемией коронавируса, сейчас наблюдается пауза восстановительных процессов,... ПРАЙМ, 18.12.2020
экономика рф, эльвира набиуллина, цб рф, новости, экономика, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Бизнес и население отчасти уже приспособились к текущей ситуации в российской экономике, вызванной пандемией коронавируса, сейчас наблюдается пауза восстановительных процессов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
По ее словам, текущее ухудшение эпидемиологической ситуации ожидаемо оказывает сдерживающее влияние на экономическую активность, но этот эффект существенно меньше, чем был во втором квартале.
"Хотя ситуация неоднородная в разных секторах, речь не идет о таком же масштабном снижении экономической активности, как это было весной и в начале лета, когда действовали значительные противоэпидемические ограничения. Кроме того, предприятия и население отчасти уже успели подстроиться к текущим обстоятельствам, в том числе к дополнительным требованиям", — сказала Набиуллина.
По ее словам, в настоящее время скорее "наблюдается пауза восстановительных процессов".
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