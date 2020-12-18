МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Бизнес и население отчасти уже приспособились к текущей ситуации в российской экономике, вызванной пандемией коронавируса, сейчас наблюдается пауза восстановительных процессов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Набиуллина снова вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира

По ее словам, текущее ухудшение эпидемиологической ситуации ожидаемо оказывает сдерживающее влияние на экономическую активность, но этот эффект существенно меньше, чем был во втором квартале.

"Хотя ситуация неоднородная в разных секторах, речь не идет о таком же масштабном снижении экономической активности, как это было весной и в начале лета, когда действовали значительные противоэпидемические ограничения. Кроме того, предприятия и население отчасти уже успели подстроиться к текущим обстоятельствам, в том числе к дополнительным требованиям", — сказала Набиуллина.

По ее словам, в настоящее время скорее "наблюдается пауза восстановительных процессов".

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