МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему виновных в росте цен на продукты не уволили, заявил, что уволить кого-то — самое легкое, но надо организовать работу и сделать так, чтобы все работало эффективно.

"Что касается увольнений и так далее, это, знаете, любимый вопрос журналистов: там что-то произошло, что-то не так — "а скажите, когда кого-то уволят?" Я просто хочу вам напомнить, что сам Путин неоднократно говорил, что в целом, наверное, кого-то уволить — это самое легкое. А организовать работу и сделать так, чтобы работа велась на оперативном и профессиональном уровне, с максимальной отдачей — это гораздо сложнее", — сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда". Песков высказался о данных Росстата по росту цен

Отвечая на вопрос, что подтолкнуло Путина начать кампанию против роста цен, Песков заметил, что президент постоянно получает данные Росстата, а также информацию других источников, кроме того, правительство оперативно предоставляет информацию.

"Не забывайте, что Путин очень положительно охарактеризовал работу правительства в этой беспрецедентно сложной ситуации, в которой сейчас весь мир оказался", — отметил он. Путин: власти будут внимательно следить за ценами на продукты

Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.

На большой ежегодной пресс-конференции президент РФ заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров Путин привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.

Читайте также:

Россия разрешит ввоз яблок трех азербайджанских предприятий