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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201218/832625944.html
Набиуллина сообщила о полутора триллионах рублей, оставшихся у россиян
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Более 1,5 триллиона рублей остались в этом году на руках у россиян из-за того, что они не поехали тратить их за границу, сообщила глава Центрального банка России Эльвира... ПРАЙМ, 18.12.2020
россияне, эльвира набиуллина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Более 1,5 триллиона рублей остались в этом году на руках у россиян из-за того, что они не поехали тратить их за границу, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
"Экономика динамично отреагировала на ослабление ограничительных мер и на меры поддержки, еще стоит упомянуть, что в условиях закрытых границ на руках у населения в этом году осталось более 1,5 триллиона рублей, которые в прошлом граждане тратили на зарубежный туризм", — сказала она в ходе традиционной пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Глава регулятора отметила, что "сейчас же часть этих средств могла пойти в сбережения, но часть была потрачена в России, поддерживая внутренний спрос".
ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд.
Помимо этого, Набиуллина высказалась о состоянии экономики