МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Более 1,5 триллиона рублей остались в этом году на руках у россиян из-за того, что они не поехали тратить их за границу, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Экономика динамично отреагировала на ослабление ограничительных мер и на меры поддержки, еще стоит упомянуть, что в условиях закрытых границ на руках у населения в этом году осталось более 1,5 триллиона рублей, которые в прошлом граждане тратили на зарубежный туризм", — сказала она в ходе традиционной пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Набиуллина: снижение ВВП в этом году будет около 4%

Глава регулятора отметила, что "сейчас же часть этих средств могла пойти в сбережения, но часть была потрачена в России, поддерживая внутренний спрос".

ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд.

Помимо этого, Набиуллина высказалась о состоянии экономики