БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз стремится заключить с Азербайджаном новое амбициозное соглашение о сотрудничестве, которое бы усилило, в частности, их торговые отношения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В пятницу состоялся совет по сотрудничеству ЕС и Азербайджана, на котором обсуждались программа реформ в стране, пандемия коронавируса и ее последствия, ситуация после недавних крупномасштабных боевых действий внутри и вокруг Нагорного Карабаха, а также перспективы нового двустороннего соглашения между ЕС и Азербайджаном, говорится в сообщении Совета ЕС. Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции

"Евросоюз хочет заключить новое амбициозное всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном, основанное на демократии, правах человека и основных свободах. Это способствовало бы диверсификации экономики Азербайджана, укрепило бы наши торговые отношения", — сказал Боррель, чьи слова цитируются в релизе Совета ЕС.

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