2020-12-18T20:04:39+03:00
2020-12-18T20:04:39+03:00
2020-12-18T20:04:39+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201218/832628088.html
Евросоюз намерен заключить с Баку новое соглашение о сотрудничестве
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз стремится заключить с Азербайджаном новое амбициозное соглашение о сотрудничестве, которое бы усилило, в частности, их торговые отношения, заявил глава дипломатии ЕС... ПРАЙМ, 18.12.2020
евросоюз, торговое соглашение, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83252/38/832523856.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83252/38/832523856.jpg
https://1prime.ru/images/83252/38/832523855.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83252/38/832523855.jpg
https://1prime.ru/images/83252/38/832523843.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83252/38/832523843.jpg
https://1prime.ru/world/20201211/832555687.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз стремится заключить с Азербайджаном новое амбициозное соглашение о сотрудничестве, которое бы усилило, в частности, их торговые отношения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В пятницу состоялся совет по сотрудничеству ЕС и Азербайджана, на котором обсуждались программа реформ в стране, пандемия коронавируса и ее последствия, ситуация после недавних крупномасштабных боевых действий внутри и вокруг Нагорного Карабаха, а также перспективы нового двустороннего соглашения между ЕС и Азербайджаном, говорится в сообщении Совета ЕС.
"Евросоюз хочет заключить новое амбициозное всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном, основанное на демократии, правах человека и основных свободах. Это способствовало бы диверсификации экономики Азербайджана, укрепило бы наши торговые отношения", — сказал Боррель, чьи слова цитируются в релизе Совета ЕС.
Читайте также:
ЕС ввел в действие третий пакет санкций против Белоруссии