МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в ноябре 2020 года сократился на 3,1% в сопоставимых ценах по сравнению с ноябрем прошлого года, снижение показателя за 11 месяцев текущего года составило 4,1% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата. Росстат сообщил, что производство пива сократилось, сигарет - выросло

По сравнению с октябрем 2020 года оборот розничной торговли в ноябре текущего года уменьшился на 1,2%. В денежном выражении показатель в ноябре составил 2,999 триллиона рублей, в январе-ноябре — 30,007 триллиона.

При этом статистическое ведомство уточнило оценки оборота розничной торговли в июле-октябре текущего года. По новым оценкам, продажи в рознице в июле сократились на 1,1% в годовом выражении (предыдущая оценка — снижение на 1,9%), в августе — на 1,8% (ранее — минус 2,7%), в сентябре — на 2,1% (ранее — минус 3%), в октябре — на 1,4% (ранее — минус 2,4%).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные данные", — поясняется в докладе. Росстат сообщил о замедлении спада промышленного производства до 2,6%

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре 2020 года уменьшился на 4,3% к аналогичному месяцу прошлого года — до 1,416 триллиона рублей, а по сравнению с октябрем текущего года он показал снижение на 1,1%. В январе-ноябре показатель снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,69 триллиона рублей.

В свою очередь, оборот непродовольственной розницы в ноябре сократился на 1,7% в годовом выражении — до 1,583 триллиона рублей, в месячном выражении он уменьшился на 1,3%. В январе-ноябре продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 5,5% в годовом выражении и составили 15,318 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в ноябре 2020 года составила 47,2% против 47,4% в ноябре 2019 года и 47% в октябре текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в ноябре 52,8% против 52,6% годом ранее и 53% в октябре.

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