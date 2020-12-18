МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Урожай зерна в России в 2020 году увеличился на 9,7% по сравнению с показателем прошлого года и составил 132,9 миллиона тонн в чистом весе, следует из данных Росстата.

"В 2020 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 132,9 миллиона тонн зерна в весе после доработки", — говорится в оперативном докладе статистического ведомства. Валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн.

Таким образом, урожай зерна в России в текущем году стал вторым в отечественной истории после рекордного 2017 года, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, что валовой сбор пшеницы в текущем году также станет вторым по величине в истории. Зерно из госфонда смогут продавать по цене ниже закупочной

При этом в феврале-марте Росстат уточняет данные по урожаю зерновых культур прошлого года — и в последние годы оценки повышались. Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что урожай зерна в России в текущем году может составить 134 миллиона тонн.

По данным Росстата, урожай подсолнечника в 2020 году составил 13,3 миллиона тонн в чистом весе, что ниже показателя прошлого года на 13,7%. Сбор сахарной свеклы уменьшился на 40,5% — до 32,4 миллиона тонн, картофеля — на 10,9%, до 19,7 миллиона тонн, овощей — на 2%, до 13,8 миллиона тонн.

"Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (69,8%), сахарной свеклы (92,3%) и подсолнечника (64,8%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (65,5%) и овощей (51,3%) — в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,6% от общего сбора зерна, семян подсолнечника — 34,9%, сахарной свеклы — 7,6%, овощей — 21,2%", — говорится в докладе.

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