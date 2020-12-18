МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российская валюта вечером на фоне дорожающей нефти частично компенсировала падение против доллара и евро, превышавшее днем 1 рубль.

Снижение западных фондовых индексов сигнализирует при этом о пониженном аппетите к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.59 мск растёт на 67 копеек, до 73,50 рубля, курс евро – на 60 копеек, до 89,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Днем курс доллара максимально поднимался до 73,89 рубля, евро – до 90,53 рубля. Рубль в начале дня корректируется вниз на фоне дешевеющей нефти

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ

Курс российской валюты перед выходными снижается в рамках коррекции после предыдущего уверенного роста в течение нескольких торговых сессий. В частности, доллар с начала ноября и ко вчерашнему закрытию подешевел почти на 8 рублей.

В то же время дневное падение курса российской валюты, превышавшее 1 рубль к основным резервным валютам, к вечеру уменьшилось на дорожающей нефти.

Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent растет сейчас на 1,1%, находясь чуть выше 52 долларов за баррель. Цена нефти Brent превысила $52 впервые с 5 марта

Рост цен на нефть в пятницу обусловлен продолжающимся оптимизмом вокруг начала использования вакцин от коронавируса во многих странах. На днях началось использование в США вакцины производства Pfizer.

Как ожидается, в пятницу регулятор может одобрить вторую вакцину, производства компании Moderna. При этом ранее в пятницу президент США Дональд Трамп уже сообщил, что вакцина Moderna была одобрена для применения в стране.

В то же время давление на рубль оказали комментарии ЦБ РФ после сегодняшнего решения о сохранении ключевой ставки. В частности, некоторые игроки увидели признаки ужесточения монетарной политики.

ЦБ РФ пока не может ответить, есть ли пространство для снижения ключевой ставки, такие основания могут не сложиться, заметила глава финрегулятора Эльвира Набиуллина.

Впрочем, она тут же поспешила заверить, что направленность кредитно-денежной политики регулятора будет мягкой на всем горизонте будущего года.

Общее снижение аппетита к риску, отражающееся и в негативной динамике западных фондовых рынков, также играло в пользу давления на рубль.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Минфин снижает обороты по госдолгу, что будет с рублем

ПРОГНОЗЫ

Сценарий мягкой кредитно-денежной политики в течение всего 2021 года позитивен для кэрри-трейда и не должен вызвать беспокойства у нерезидентов-держателей ОФЗ, рассуждает Олег Кочетков из МТС-банка.

При реализации такого сценария нет риска массированного давления на рубль исходом нерезидентов, с другой стороны, мягкая политика не будет позволять рублю расти очень сильно, отчего в перспективе следующего года выиграют экспортёры при дальнейшем росте цена на товарном рынке, добавил он.

"В краткосрочном плане влияние на рубль нейтрально, внимание рынка, вероятно, переключится на состояние цен на нефть и глобальное поведение доллара, где пока продолжается ралли (нефть вверх, доллар вниз). Краткосрочно у рубля может быть пространство для некоторого роста, на следующей неделе ожидаем торги в районе 72-74 рубля за доллар", — оценил Кочетков.

На следующей неделе национальные экспортеры будут более заметно поддерживать российскую валюту, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Если Великобритания и ЕС договорятся по Brexit, а конгресс США примет все законопроекты о финансировании, тогда в рамках благоприятной среды рубль может предпринять попытку закрепиться ниже 73 к доллару.

Тем не менее, мы более склонны рассчитывать на тестирование на следующей неделе долларом сопротивления 74,32 рубля и даже верхней границы нового среднесрочного диапазона 70—75 рублей", — добавил он.

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