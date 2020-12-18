МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных в России на 16 декабря составила 2,92 миллиона человек против 3,17 миллиона на конец ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики".

"Численность официально зарегистрированных безработных в ноябре продолжила снижение и на конец месяца составила 3,17 миллиона человек (3,48 миллиона человек на конец октября), на 16 декабря — 2,92 миллиона человек", — отмечается в документе. Безработица в России в ноябре снизилась до 6,1%

Количество официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, начало расти в России весной текущего года на фоне принятых ограничений в экономике в связи с эпидемией коронавируса. В конце апреля официальная безработица выросла по сравнению с итогами марта почти в два раза — до 1,311 миллиона человек. Рост продолжился в последующие месяцы, достигнув максимального значения в конце сентября, когда на бирже труда зарегистрировались 3,687 миллиона человек.

Снижение числа зарегистрированных безработных началось в октябре — на конец месяца их численность составила 3,47 миллиона человек (на 217 тысяч меньше, чем в конце сентября). В ноябре эта тенденция продолжилась.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин говорил о том, что из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда. Он также напомнил о том, что перед правительством к концу 2021 года стоит задача восстановить уровень занятости в РФ к уровню 2019 года.

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