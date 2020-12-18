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ВТБ: банк ежегодно расходовал миллионы на радиационный контроль купюр
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ВТБ ежегодно расходовал на радиационный контроль наличности десятки миллионов рублей и считает, что эта процедура уже давно потеряла актуальность, поэтому поддерживает решение... ПРАЙМ, 18.12.2020
радиация, втб, новости, экономика, бизнес, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. ВТБ ежегодно расходовал на радиационный контроль наличности десятки миллионов рублей и считает, что эта процедура уже давно потеряла актуальность, поэтому поддерживает решение Банка России о ее отмене, сообщила пресс-служба банка.
Ранее в пятницу Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что Банком России с 19 декабря было принято решение отменить обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр по итогам обсуждения этого вопроса. Указывалось, что радиоактивных банкнот в России выявляется крайне мало.
"Мы поддерживаем указание Банка России об отмене радиационного контроля денежных знаков в кредитных организациях. ВТБ ежегодно направлял на мероприятия радиационного контроля десятки миллионов рублей, задействуя персонал во всех операционных офисах. По нашей оценке, эта процедура уже давно потеряла актуальность", — говорится в сообщении.
При этом банк заявил, что продолжит обеспечивать безопасное использование наличных денег.
Ранее в России отменили проверку денег на радиацию