МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. ВТБ ежегодно расходовал на радиационный контроль наличности десятки миллионов рублей и считает, что эта процедура уже давно потеряла актуальность, поэтому поддерживает решение Банка России о ее отмене, сообщила пресс-служба банка. ВТБ: банк планирует несколько программ субордов на 2021 год

Ранее в пятницу Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что Банком России с 19 декабря было принято решение отменить обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр по итогам обсуждения этого вопроса. Указывалось, что радиоактивных банкнот в России выявляется крайне мало.

"Мы поддерживаем указание Банка России об отмене радиационного контроля денежных знаков в кредитных организациях. ВТБ ежегодно направлял на мероприятия радиационного контроля десятки миллионов рублей, задействуя персонал во всех операционных офисах. По нашей оценке, эта процедура уже давно потеряла актуальность", — говорится в сообщении.

При этом банк заявил, что продолжит обеспечивать безопасное использование наличных денег.

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