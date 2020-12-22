МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.

Документ предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая позволит проследить их жизненный цикл от производства до выпуска в обращение. Она позволит обеспечить учет объема партий зерна и продуктов его переработки при их обращении, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность.

В эту систему должна включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна и о тех, кто его хранит, грузоотправителях, грузополучателях, а также о партиях зерна и продуктов его переработки, их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, о результатах государственного мониторинга зерна и т.д. Производители просят кабмин вернуть экспортную пошлину на зерно

Государственный мониторинг зерна должен осуществляться в целях предоставления сельхозтоваропроизводителям достоверных данных и обеспечения органов госвласти информацией о потребительских свойствах зерна. Проводить мониторинг будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган.

Закон также запрещает ввоз в Россию и вывоз из нее зерна без товаросопроводительных документов на партию. Для оформления такого документа предусматривается проведение лабораторных исследований за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года уполномоченными правительством федеральными органами. Как система быстрых платежей коронавирус обыграла

В настоящее время в России отсутствует единая система, позволяющая отслеживать балансы зерна на всех этапах. А из-за отсутствия данных по качеству произведенного зерна невозможно обеспечить контроль качества и безопасности поставляемого зерна на перерабатывающие предприятия, а также проконтролировать вклад каждого региона в производство и дальнейший экспорт зерна, поясняли ранее авторы этой законодательной инициативы депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Олег Лебедев.