МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре снизилось на 2,5% по сравнению с показателем октября — до 6,69 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Индекс доверия потребителей в США в декабре неожиданно снизился

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения на 1%, до 6,7 миллиона.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в ноябре составила менее 1%, как и в октябре.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,98 миллиона, в месячном выражении отмечено снижение на 2,4%, в годовом – рост на 25,6%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 15,1%, до 315,5 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в ноябре составило 710 тысяч, что на 2,7% ниже по сравнению с октябрем и на 26,8% выше показателя ноября прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 9,5% в годовом выражении, до 271,4 тысячи долларов.