МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину индивидуально заняться вопросами доступности авиаперелетов с Дальнего Востока.

Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Суд в Москве исключил украинский авиаконцерн "Антонов" из совместного с ОАК предприятия

"Нам важно инфраструктурно сшивать всю нашу огромную территорию. У нас за последние десятилетия, начиная с 90-х годов, создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. Дорого очень все. Там много направлений решений, мы все время об этом говорим", — заявил Путин на заседании.

"Мы с председателем правительства недавно это обсуждали, я просил его заняться этим вопросом индивидуально", — добавил президент.

Помимо этого, Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову подумать над увеличением субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока.

На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин напомнил, что размер субсидии на авиаперевозки с Дальнего Востока составляют 7 миллиардов рублей. По его словам, "Аэрофлот" на эти цели направлял средства транссибирских роялти, речь идет о 30 миллионов долларов. "Аэрофлот" их целиком направлял раньше на субсидирование этих перевозок с Дальнего Востока. Но они (доходы — ред.) сократились в связи с тем, что мировая авиация присела", — сказал глава государства.

Число же жителей Дальнего Востока, которые хотят посещать своих родственников и вообще по ряду обстоятельств чаще бывать в европейской части России, не уменьшается, отмечает президент. "Семь миллиардов у нас на эти перевозки, субсидий, мне кажется, этого мало. Не кажется, я уверен, что этого мало… Надо сшивать территорию", — пояснил Путин.

"Нам нужно уделить больше внимания, и не только отдельным категориям граждан, проживающих на Дальнем Востоке, всем, кто там живет. Надо над этим подумать, прошу вас над этим подумать", — добавил президент.

Он привел в пример то, что субсидии на железнодорожные перевозки оцениваются в сумму в районе 20 миллиардов рублей.

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