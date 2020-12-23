МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до 80,7 пункта с уровня ноября в 76,9 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 81,3 пункта. Согласно первоначальной оценке показатель составлял 81,4 пункта.
Кроме того, индекс текущих экономических условий, по окончательной оценке, поднялся до 90 пунктов с 87 пунктов в ноябре, а индекс экономических ожиданий увеличился до 74,6 пункта с 70,5. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 91,8 и 74,7 пункта соответственно.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
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