МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до 80,7 пункта с уровня ноября в 76,9 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 81,3 пункта. Согласно первоначальной оценке показатель составлял 81,4 пункта. У России появился шанс. Нефтяное лидерство США летит под откос

Кроме того, индекс текущих экономических условий, по окончательной оценке, поднялся до 90 пунктов с 87 пунктов в ноябре, а индекс экономических ожиданий увеличился до 74,6 пункта с 70,5. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 91,8 и 74,7 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

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