МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился, следует из материалов Росстата.

Среди продовольственных товаров (не считая овощи) яйца подорожали сильнее всего — на 3,2%. "В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1-1,9%, в 34 субъектах — на 2,3-4,4%, в 25 субъектах — на 4,5-10,7%. В шести субъектах цены не изменились, в двух субъектах — республиках Мордовия и Хакасия — снизились на 0,7% и 0,4%", — сообщает ведомство.

Неделей ранее, с 8 по 14 декабря, цены на яйца выросли на 4%. Цены на них на 21 декабря по сравнению с концом декабря 2019 года выросли на 12,6%. В свою очередь пшеничная мука за неделю с 15 по 21 декабря подорожала на 0,2% (неделей ранее — на 0,5%, к концу декабря 2019 года — на 13,4%). Подсолнечное масло и сахар наконец начали дешеветь

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (с 8 по 14 декабря — на 0,3%, к началу года — на 7,5%), на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,3% (неделей ранее — на 0,4%, к началу года — на 8,1%), на макароны из пшеничной муки высшего сорта — на 0,3% (как и неделей ранее, по сравнению с началом года — на 11,4%).

"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. В максимальной степени подорожали огурцы — на 10% и помидоры — на 6,4%", — продолжает Росстат. На предыдущей неделе прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,2%. В частности, свежие огурцы с 8 по 14 декабря подорожали на 13,3%, томаты — на 6,2%. Рост цен по сравнению с концом декабря прошлого года на них составил 24,7% и 12,8%.

В свою очередь картофель на отчетной неделе прибавил в цене 2,3% (с 8 по 14 декабря — 2,5%, к концу декабря — 31,2%), свежая белокочанная капуста — 0,7% (неделей ранее — 1%, к концу декабря — минус 2,6%), репчатый лук — 1,4% (неделей ранее — 0,8%, рост к концу декабря — 6,9%), морковь — 1,8% (против 1,3% неделей ранее, к концу декабря — плюс 27,7%). Яблоки подорожали на 1,1%, неделей ранее рост цен составлял 1% (к концу декабря — плюс 19,1%).

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