МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 15 по 21 декабря третью неделю подряд держится на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 4,7%, сообщает Росстат.

"За период с 15 по 21 декабря 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала декабря – 100,6%, с начала года – 104,7%", — говорится в сообщении. Госдума одобрила единую минимальную цену на табачную продукцию

Росстат фиксирует инфляцию 0,2% третью неделю подряд. Недельная инфляция в целом держалась в диапазоне 0-0,2% с конца апреля. Исключений было три: с 30 июня по 6 июля на фоне повышения тарифов ЖКХ она составила 0,3%, а с 4 по 10 августа Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%, также недельная дефляция в 0,1% была зафиксирована на неделе с 8 по 14 сентября.

За период с 15 по 21 декабря среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали куриные яйца — на 3,2%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в декабре в диапазоне 0,6-0,7% месяц к месяцу, а по итогам года — 4,6-4,8%.

Читайте также:

Куриные яйца, огурцы и помидоры продолжили дорожать