ВАШИНГТОН, 23 дек — ПРАЙМ. Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 26 января 2022 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.

"Все транзакции и действия… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени (08.01 мск — ред.) 26 января 2022 года", — говорится в документе.

Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался, он истекал 22 января 2021 года. СМИ обещают скорое расширение санкций США к "Северному потоку 2"

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается.

Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.

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