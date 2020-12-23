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Минфин США продлил отсрочку введения санкций к "Группе ГАЗ"
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Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 26 января 2022 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу. "Все транзакции и действия…... ПРАЙМ, 23.12.2020
группа газ, минфин сша, санкции против рф, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 23 дек — ПРАЙМ. Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 26 января 2022 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
"Все транзакции и действия… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени (08.01 мск — ред.) 26 января 2022 года", — говорится в документе.
Ранее этот дедлайн уже неоднократно сдвигался, он истекал 22 января 2021 года.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается.
Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
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