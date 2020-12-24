МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Американский сенатор Шеррод Браун попросил министерство финансов США провести брифинг по поводу утверждений, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает влиять на деятельность компании "Русал", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Брауна. Минфин США продлил отсрочку введения санкций к "Группе ГАЗ"

Как написал ранее Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.

"Сенатор Браун очень обеспокоен этими утверждениями. Мы попросили, чтобы министерство финансов проинформировало по этим утверждениям, (чтобы выяснить), нарушает ли какая-либо деятельность (Дерипаски) соглашение 2018 года об исключении из списка санкций, и если да, то какие санкции могут быть применены", — сообщила агентству представитель Брауна.

Основной акционер "Русала" "Эн+" ранее категорически опроверг утверждения, содержащиеся в статье, заявив, что они не имеют под собой фактических оснований. В компании также отметили, что минфин США и сама группа "Эн+" не указывали на наличие каких-либо нарушений достигнутых ранее договоренностей и не высказывали опасений по этому поводу.

США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. А в январе 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.

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