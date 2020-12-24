МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Власти РФ как можно быстрее должны перейти от антикризисных мер к стратегической повестке дня, действовать максимально собранно и не списывать сбои на сложности текущего периода, заявил президент России Владимир Путин.

"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои, и ошибки подчас, на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей, и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", — сказал Путин на встрече с членами правительства РФ в четверг.

Он добавил, что испытания и трудности всегда открывают новые возможности для развития. Путин заявил о необходимости прорыва

России необходимо совершить рывок, особенно в тех сферах, которые определяют благополучие и самореализацию человека, считает президент.

"Нужно делать так, чтобы все наши действия отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России, как я вчера говорил. Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет совершить и, прежде всего, в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека", — сказал Путин в четверг на встрече с членами правительства.

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