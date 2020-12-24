МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в декабре выросли еще на 1,4 процентного пункта — до 11,5%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в декабре составила 11,5%, что на 1,4 процентного пункта выше значения ноября. Изменение было синхронным для респондентов как со сбережениями, так и без сбережений", — сказано в документе. Медианная оценка наблюдаемой в последний год инфляции в декабре также выросла — на 1,3 процентного пункта, до 12%.

Основным фактором роста оценок ожидаемой и наблюдаемой россиянами инфляции был рост цен на отдельные часто покупаемые продовольственные товары, указывает регулятор. "Так, в декабре респонденты еще более часто говорили об удорожании сахара, растительного масла, яиц. Ускорение роста цен на эти товары в октябре-ноябре отмечалось и Росстатом. Оно связано с факторами со стороны предложения и имеет временный характер", — подчеркнули в ЦБ. Дошли до предела. США назло "Северному потоку 2" готовы навредить себе

В августе инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев составили 8,8%, что на 0,9 процентного пункта выше значения марта 2020 года. ЦБ из-за пандемии коронавируса в апреле-июле проводил опросы населения по инфляционным ожиданиям в форме телефонного опроса: их результаты из-за методологических различий нельзя сравнивать с традиционными опросами в формате личного интервью.

При этом в сентябре показатель вырос на 0,1 процентного пункта, в октябре подскочил сразу на 0,8 процентного пункта — до 9,7%, а в ноябре — еще на 0,4 процентного пункта — до 10,1%.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам года ожидается в интервале 4,6-4,9%, в следующем году — на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.