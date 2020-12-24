ЛОНДОН, 24 дек — ПРАЙМ. Британский бизнес приветствует заключение торгового соглашения с ЕС по Brexit, называя его запоздалым подарком к Рождеству. По оценке Института директоров (IoD), объединяющего более 30 тысяч глав британских компаний, и Конфедерации британской промышленности (CBI), соглашение о торговле положило конец неопределенности для бизнеса Соединенного Королевства.

"Сделка обеспечивает стабильную основу для будущих отношений с нашим крупнейшим рынком, и директора (компаний) стремятся тщательно проанализировать все детали (соглашения), чтобы понять, что может измениться. Дьявол кроется деталях, но, по крайней мере, теперь можно оставить позади политические увиливания и начать надлежащую подготовку", — отметил глава IOD Джонатан Гелдарт. Британский фунт укрепляется к доллару

По мнению эксперта, изменения в отношениях с ЕС, предусмотренные в торговой сделке, следует вводить поэтапно: многим компаниям потребуются консультации и налоговые льготы.

В любом случае для бизнеса получить такой "рождественский подарок лучше поздно, чем никогда", заключил Гелдарт.

"Сделка станет огромным облегчением для британского бизнеса в то время, когда устойчивость находится на рекордно низком уровне. Но в такой поздний час жизненно важно, чтобы обе стороны немедленно предприняли шаги для поддержания торговли и услуг, пока компании приспосабливаются", — добавил глава CBI Тони Дэнкер.

От правительства бизнес ожидает поддержки и льгот по налогам, подчеркнули представители бизнеса.

Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.

Сообщается, что в Еврокомиссии предлагают применять на временной основе достигнутое соглашение с Великобританией о будущем партнерстве до 28 февраля 2021 года.

Ранее Джонсон заявил о достижении торговой сделки по Brexit