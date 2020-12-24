БРЮССЕЛЬ, 24 дек — ПРАЙМ. Соглашение Евросоюза и Великобритании о будущем партнерстве включает в себя беспошлинную торговлю, сохранение авиасообщения, сотрудничество в области энергетики и многое другое, однако не покрывает взаимодействие в области международных отношений и не предполагает совместного механизма для введения санкций, говорится в материалах Еврокомиссии.

Великобритания уже не является членом ЕС, однако между страной и союзом действовал переходный период, в течение которого больших изменений в их сотрудничестве не произошло.

Отношения Евросоюза и Великобритании перейдут в новый формат с 1 января, когда этот период завершится. Золото поддерживает слабый доллар и предстоящее решение по Brexit

Достигнутое в четверг после многих месяцев непростых переговоров соглашение позволяет смягчить этот переход, однако, как считают в ЕС, оно не дает всех преимуществ членства в союзе.

Еврокомиссия в своих материалах приводит примеры неизбежных изменений с 1 января 2021 года. Так, закончится свободное передвижение людей: граждане Великобритании больше не будут иметь свободы работать, учиться, начинать бизнес или жить в ЕС. Им потребуются визы для длительного пребывания в ЕС.

Будет применяться пограничный контроль, в паспортах необходимо будет ставить печати.

Закончится и свободное передвижение товаров: начнут применяться пограничные проверки ко всем поставкам из страны в союз. Агропродовольственная продукция из Великобритании должна будет, в частности, проходить санитарный и фитосанитарный контроль на пунктах пограничного контроля стран ЕС.

"Это будет стоить британскому бизнесу времени и денег", — пишет ЕК. Джонсон заявил о достижении торговой сделки по Brexit

Прекратится и свободное передвижение услуг. "Поставщики услуг из Великобритании больше не будут пользоваться принципом страны происхождения. Им придется соблюдать различные правила каждого государства-члена союза или переехать в ЕС, если они захотят продолжить работать, как сейчас", — отмечает комиссия.

Не будет больше и взаимного признания профессиональной квалификации.

Соглашение о торговле и сотрудничестве смягчает ситуацию.

ЕС и Британии договорились поддерживать торговлю без пошлин и квот. В сфере энергетики, среди прочего, предполагается сотрудничество по офшорной энергетике в Северном море. Стороны дали друг другу гарантии в безопасности поставок энергии.

Они также договорились обеспечить безлимитный трафик между аэропортами государств ЕС и Британией по модели "из пункта в пункт" (point-to-point). В сфере наземного транспорта предполагается обеспечить неограниченный доступ для перевозчиков грузов между ЕС и Великобританией по той же модели.

В сфере рыболовства, которая была важнейшим камнем преткновения в переговорах, стороны договорились обеспечить устойчивое управление совместными рыбными запасами в водах ЕС и Великобритании, уважая права и обязанности обеих сторон как независимых прибрежных государств, пишет ЕК. Джонсон сказал, насколько заразен новый тип COVID

Договор также предполагает переходный период в 5,5 года, в течение которого остаются неизменными взаимные права доступа к рыболовству в водах друг друга.

Сохраняется сотрудничество между Соединенным Королевством и Europol.

Достигнуты договоренности о тесном сотрудничестве между национальной полицией и судебными властями Великобритании и государств-членов союза. Будут и механизмы для быстрого обмена данными, к примеру, по ДНК, отпечаткам пальцев.

Предполагается сотрудничество по поводу трансграничных угроз для здоровья населения.

Соглашение не распространяется на сотрудничество в области международной политики, внешней безопасности и обороны, поскольку Великобритания не хотела вести переговоры по этому вопросу, пишет ЕК.

"Таким образом, с 1 января 2021 года между Великобританией и ЕС не будет никаких рамок для разработки и координации совместных мер реагирования на внешнеполитические вызовы, например, (таких как) введение санкций против граждан или экономик третьих стран", — отмечает Еврокомиссия.

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