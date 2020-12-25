МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло все разработанные Ростехнадзором постановления в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" по актуализации норм безопасности, сообщается в релизе Ростехнадзора.

"Правительством Российской Федерации приняты все разработанные Ростехнадзором в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" постановления, устанавливающие актуализированные требования в области промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений", — говорится в релизе. Решетников рассказал об итогах реализации "регуляторной гильотины"

Принятые постановления касаются правил безопасности на производственных объектах, планов мероприятий по ликвидации аварий, развития горных работ, проведения экспертизы.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новые нормы вступают в силу 1 января 2021 года.

"Президентом и правительством была поставлена… задача. В рамках "регуляторной гильотины" наша нормативно-правовая база должна была быть пересмотрена, а устаревшие и излишние нормы исключены. Мы работаем в области, где цена ошибки чрезвычайно высока. Несмотря на это, сегодня можно с уверенностью сказать — задача выполнена, модернизованное законодательство в области промышленной безопасности полностью отвечает современным требованиям", — приводятся слова главы ведомства Алексея Алешина.

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