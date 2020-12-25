МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. "Сбер" выходит на игровой рынок: банк запускает новый сервис облачного гейминга SberPlay на разработанной им же умной ТВ-приставке, сервис позволит запускать популярные компьютерные игры на телевизоре, говорится в сообщении кредитной организации.

"С сегодняшнего дня всем владельцам умной ТВ-приставки SberBox доступна бесплатная бета-версия сервиса облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные ПК-игры на ТВ без необходимости покупки дорогой игровой консоли или мощного ПК, при этом обеспечивает отличное качество картинки. Так, SberPlay выполняет роль виртуальной консоли на базе недорогой медиаприставки от "Сбер", и дополнительного канала доступа к купленному контенту от популярных паблишеров игр", — сказано в сообщении. Депутаты приняли закон о создании единого регулятора азартных игр

Тестовый период продлится до 25 января 2021 года, на этапе тестирования пользователям бесплатно доступны популярные игры от российской студии. Однако после окончания тестового периода за доступ к сервису пользователи будет платить только во время пользования.

Кроме того, в SberPlay есть возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем ранее в одном из самых популярных магазинов цифровой дистрибуции игр, насчитывающем более 30 тысяч позиций.

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