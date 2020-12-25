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"Сбер" запускает сервис облачного гейминга
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"Сбер" выходит на игровой рынок: банк запускает новый сервис облачного гейминга SberPlay на разработанной им же умной ТВ-приставке, сервис позволит запускать популярные... ПРАЙМ, 25.12.2020
игровая индустрия, сбер, новости, экономика, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. "Сбер" выходит на игровой рынок: банк запускает новый сервис облачного гейминга SberPlay на разработанной им же умной ТВ-приставке, сервис позволит запускать популярные компьютерные игры на телевизоре, говорится в сообщении кредитной организации.
"С сегодняшнего дня всем владельцам умной ТВ-приставки SberBox доступна бесплатная бета-версия сервиса облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные ПК-игры на ТВ без необходимости покупки дорогой игровой консоли или мощного ПК, при этом обеспечивает отличное качество картинки. Так, SberPlay выполняет роль виртуальной консоли на базе недорогой медиаприставки от "Сбер", и дополнительного канала доступа к купленному контенту от популярных паблишеров игр", — сказано в сообщении.
Тестовый период продлится до 25 января 2021 года, на этапе тестирования пользователям бесплатно доступны популярные игры от российской студии. Однако после окончания тестового периода за доступ к сервису пользователи будет платить только во время пользования.
Кроме того, в SberPlay есть возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем ранее в одном из самых популярных магазинов цифровой дистрибуции игр, насчитывающем более 30 тысяч позиций.
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