МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать в РФ цифровые финансовые активы на общую сумму не более 600 тысяч рублей в течение одного года, говорится в указании ЦБ, опубликованном на официальном сайте регулятора. ЦБ может ввести тестирование на знание инвестпродуктов с 2021 года

"Физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы… в течение одного года через оператора обмена цифровых финансовых активов при условии, что сумма денежных средств, передаваемых в их оплату, или совокупная стоимость иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, не превышает 600 тысяч рублей", — сказано в документе.

При этом отмечается, что только квалифицированные инвесторы могут приобретать цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, которые организованы в соответствии с иностранным правом. Сбербанк отменит продажи сложных продуктов неквалифицированным инвесторам

"Только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы, (если – ред.) в решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые активы", — также говорится в документе.

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