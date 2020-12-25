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Турция обязала приезжающих в страну иметь отрицательный COVID-тест
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Турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус, заявил глава минздрава Турции Фахреттин... ПРАЙМ, 25.12.2020
турция, коронавирус, туризм, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 25 дек — ПРАЙМ. Турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
"Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря — наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию", — говорится в заявлении министра.
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