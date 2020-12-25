АНКАРА, 25 дек — ПРАЙМ. Турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа. ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавируса найден в восьми странах Европы

"Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря — наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию", — говорится в заявлении министра.

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