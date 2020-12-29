ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США преодолевает президентское вето на 740-миллиардный оборонный бюджет. Палата представителей одобрила рост выплат гражданам до 2 тысяч долларов

На прошлой неделе президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Для преодоления президентского вето в палате представителей было необходимо получить две трети голосов ее членов. Теперь голосование по преодолению вето предстоит провести в сенате.

Трамп, как и обещал, отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к "зашитым" в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.

Оборонный бюджет, который, как и ожидалось, может быть одобрен в обход президентского вето, если получит необходимую поддержку конгресса, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

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