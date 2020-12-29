МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Произошедший в уходящем году из-за пандемии коронавируса демографический спад повлечет в 2021 году замедление темпов роста ВВП на 0,01-0,5 процентного пункта. Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" аналитики. Коронавирус-мутант: добьет ли он мировую экономику

При этом большинство из них склоняется скорее к негативному варианту оценки.

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев придерживается наиболее консервативного прогноза вклада усугубившихся демографических проблем. По его словам, сокращение численности населения может замедлить ВВП на 0,3-0,5 процентного пункта.

В свою очередь, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что сложившиеся по итогам года демографические проблемы замедлят темп роста экономики на 0,25-0,35 процентного пункта.

Согласно прогнозам эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, влияние демографического провала на динамику ВВП может быть в диапазоне 0,1-0,15 процентного пункта.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв привел данные, согласно которым пандемия в этом году привела к избыточной смертности на уровне примерно 250 тысяч человек. В этом году негативный эффект от демографического спада на ВВП — в районе 0,4 процентного пункта. При этом в следующем году, как считает ученый, он будет существенно меньше — около 0,01 процентного пункта.

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