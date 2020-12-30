ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден заявил, что законопроект о стимулировании экономики почти на 1 триллион долларов, принятый конгрессом и подписанный президентом Дональдом Трампом, — это лишь начало. Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования американской экономики

"Это лишь первый платеж", — сказал Байден, выступая в Делавэре.

По его словам, школам и больницам понадобятся еще как минимум "десятки миллиардов долларов".

"Поэтому в начале следующего года я представлю план действия по коронавирусу и буду призывать конгресс действовать быстро на этот счет", — сказал Байден.

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