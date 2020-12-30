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Байден высказался о дальнейших перспективах стимулирования экономики США
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Избранный президент США Джо Байден заявил, что законопроект о стимулировании экономики почти на 1 триллион долларов, принятый конгрессом и подписанный президентом Дональдом... ПРАЙМ, 30.12.2020
джо байден, сша, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден заявил, что законопроект о стимулировании экономики почти на 1 триллион долларов, принятый конгрессом и подписанный президентом Дональдом Трампом, — это лишь начало.
"Это лишь первый платеж", — сказал Байден, выступая в Делавэре.
По его словам, школам и больницам понадобятся еще как минимум "десятки миллиардов долларов".
"Поэтому в начале следующего года я представлю план действия по коронавирусу и буду призывать конгресс действовать быстро на этот счет", — сказал Байден.
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