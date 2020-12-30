МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. ВВП России в 2021 году вырастет на 2,7%, следует из консенсус-прогноза, который составили "Известия", опросив аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов. Аналитики Сбербанка дали прогноз по восстановлению занятости в России

Наиболее оптимистичного прогноза — рост на 3,5-3,7% — придерживаются в государственных банках ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, а также в АКРА.

Как считает главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков, точками роста станут восстановление в сфере платных услуг и транспорта, оживление в строительстве, розничной торговле и ориентированных на экспорт секторах.

В свою очередь, заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что если жесткие ограничительные меры в мире и России продлятся максимум два месяца, рост более чем на 3,5% реален.

На показателе ВВП 3-3,2% сошлись аналитики "Эксперт РА", FinExpertiza, ЕАБР и "Хоум Кредита". По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, сравнительно энергичный выход мировой экономики из кризиса на фоне спада, открытие границ уже к середине будущего года и возобновление туристических и торговых потоков приведет к ускорению ВВП на 2,5-2,7%.

Аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный считает, что 2021 год пройдет под знаком возврата к "норме" после аномалий уходящего года, а экономика вырастет на 2-2,5%. При этом, если получится добиться прорыва в борьбе с пандемией уже в первом квартале, то показатель перешагнет за пределы прогнозируемого.

При этом аналитики считают, что полного восстановления стоит ждать в лучшем случае в 2022 году. Основным фактором неопределенности остается дальнейший ход пандемии. По их оценкам, если реализуется пессимистичный сценарий, то экономический рост останется в пределах 1-2%.

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