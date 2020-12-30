МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Белоруссия получила первый транш российского госкредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов, сообщила в среду пресс-служба минфина республики.

"В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 30 декабря 2020 года на счет министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении на сайте минфина. Белоруссия начинает вакцинацию населения вакциной "Спутник V"

Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш — в 2021 году.

До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.

Четырнадцатого сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.