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Замглавы ФАС уволился по собственному желанию
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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Павел Заборщиков освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующий документ опубликован на... ПРАЙМ, 31.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Павел Заборщиков освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — говорится в документе.
Заборщиков с 1999 по 2000 год работал помощником депутата Госдумы. Являлся депутатом муниципального совета в Санкт-Петербурге.
В Федеральной антимонопольной службе начал работать с 2004 года в должности начальника управления делами, в декабре 2019 года был назначен замглавы ФАС. За добросовестный труд и безупречное выполнение должностных обязанностей награжден почетной грамотой ФАС России.
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