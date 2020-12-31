МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" возобновил работу обеих ВПП после устранения последствий ледяного дождя, говорится в сообщении аэропорта.

Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилета рейсов изменён. Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП во "Внуково"

"В 13:20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях", — говорится в сообщении.

"Домодедово" отмечает, что в аэропорт вернулись 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы в связи с погодными условиями.

"С 08:45 до 14:00 из аэропорта вылетели 52 рейса. Еще 43 рейса ожидают вылета. Всего до конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов", — говорится в сообщении.

Ранее более 150 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы