МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 декабря, снизилось на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 787 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 30 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 833 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 19 декабря, был пересмотрен до 806 тысяч с 803 тысяч.

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