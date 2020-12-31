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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201231/832726327.html
Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 декабря, снизилось на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до... ПРАЙМ, 31.12.2020
экономика сша, сша, пособие по безработице, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 декабря, снизилось на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 787 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 30 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 833 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 19 декабря, был пересмотрен до 806 тысяч с 803 тысяч.
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