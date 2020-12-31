МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Пенсионеры, которые живут в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областям, смогут в электронном виде подавать билеты для получения компенсации за проезд к месту отдыха в России, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Миронов рассказал, какой должна быть пенсия россиян

Согласно документу, пункт девятый правил о получении такой компенсации дополняется возможностью подавать электронные проездные документы через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Постановление также поручает ПФР осуществлять информационное взаимодействие с РЖД в электронной форме с использованием системы межведомственного взаимодействия для получения информации о стоимости проезда.

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