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https://1prime.ru/state_regulation/20201231/832727542.html
Пенсионерам с Крайнего Севера станут доступны новые электронные услуги
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Пенсионеры, которые живут в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областям, смогут в электронном виде подавать билеты для получения компенсации за проезд к месту отдыха в... ПРАЙМ, 31.12.2020
пенсионеры, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Пенсионеры, которые живут в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областям, смогут в электронном виде подавать билеты для получения компенсации за проезд к месту отдыха в России, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, пункт девятый правил о получении такой компенсации дополняется возможностью подавать электронные проездные документы через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Постановление также поручает ПФР осуществлять информационное взаимодействие с РЖД в электронной форме с использованием системы межведомственного взаимодействия для получения информации о стоимости проезда.
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