МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Около 105 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы в четверг вечером на фоне ледяного дождя против 153 рейсов днем, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП во "Внуково"

По информации на 21.00 мск четверга, во "Внуково" пять рейсов задержаны и два отменены; в "Домодедово" — 46 рейсов задержаны, в "Шереметьево" задержан один рейс, отменены — 50.

Представитель московского аэропорта "Домодедово" сообщил РИА Новости в четверг днем, что полеты в аэропорту были временно ограничены из-за ледяного дождя.

Он пояснил, что на поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления.

Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами.

Позднее в "Домодедово" сообщили, что аэропорт возобновил работу обеих ВПП после устранения последствий ледяного дождя.

Ранее сообщалось об отменах и задержках более 150 рейсов