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В Москве ледяной дождь привел к отменам и задержкам около 105 авиарейсов
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Около 105 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы в четверг вечером на фоне ледяного дождя против 153 рейсов днем, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По... ПРАЙМ, 31.12.2020
москва, ледяной дождь, аэропорт, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Около 105 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы в четверг вечером на фоне ледяного дождя против 153 рейсов днем, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 21.00 мск четверга, во "Внуково" пять рейсов задержаны и два отменены; в "Домодедово" — 46 рейсов задержаны, в "Шереметьево" задержан один рейс, отменены — 50.
Представитель московского аэропорта "Домодедово" сообщил РИА Новости в четверг днем, что полеты в аэропорту были временно ограничены из-за ледяного дождя.
Он пояснил, что на поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления.
Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами.
Позднее в "Домодедово" сообщили, что аэропорт возобновил работу обеих ВПП после устранения последствий ледяного дождя.
Ранее сообщалось об отменах и задержках более 150 рейсов