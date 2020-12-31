МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт.

Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилета рейсов изменён. Работа двух взлетно-посадочных полос возобновлена в "Домодедово"

"Аэропорт работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

По состоянию на 21.00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов.

"Мы приносим извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов", — говорится в сообщении.

Ранее более 150 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы