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Работа аэропорта "Домодедово" нормализована
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. Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт. Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены... ПРАЙМ, 31.12.2020
ледяной дождь, аэропорт домодедово, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после сложностей из-за ледяного дождя, сообщает аэропорт.
Полеты в "Домодедово" в четверг были временно ограничены из-за ледяного дождя, график вылета и прилета рейсов изменён.
"Аэропорт работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
По состоянию на 21.00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов.
"Мы приносим извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов", — говорится в сообщении.
Ранее более 150 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы