2020-12-31T22:24:41+03:00
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2020-12-31T22:24:41+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201231/832727871.html
Повышение пошлин США на ряд европейских товаров вступает в силу 12 января
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Повышение пошлин США на ряд наименований продукции из ЕС вступит в силу 12 января, сообщил аппарат торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Ранее США объявили, что... ПРАЙМ, 31.12.2020
пошлины, сша, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Повышение пошлин США на ряд наименований продукции из ЕС вступит в силу 12 января, сообщил аппарат торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
Ранее США объявили, что повышают пошлины на товары, связанные с авиапромышленностью, после того, как ЕС несправедливо, по мнению Вашингтона, поднял пошлины на 4-миллиардный объем американского импорта. При этом действия ЕС были разрешены ВТО.
Волна взаимных повышений пошлин связана с многолетним спором США и ЕС, которые обвиняют друг друга в не разрешенном ВТО государственном субсидировании авиапроизводителей — Boeing в США и Airbus в ЕС.
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