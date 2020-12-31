ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Повышение пошлин США на ряд наименований продукции из ЕС вступит в силу 12 января, сообщил аппарат торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Ранее США объявили, что повышают пошлины на товары, связанные с авиапромышленностью, после того, как ЕС несправедливо, по мнению Вашингтона, поднял пошлины на 4-миллиардный объем американского импорта. При этом действия ЕС были разрешены ВТО.

Волна взаимных повышений пошлин связана с многолетним спором США и ЕС, которые обвиняют друг друга в не разрешенном ВТО государственном субсидировании авиапроизводителей — Boeing в США и Airbus в ЕС.

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