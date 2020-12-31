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ВОЗ внесла вакцину Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования. "Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла... ПРАЙМ, 31.12.2020
вакцина, воз, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.
"Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", — говорится в заявлении.
Отмечается, что включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.
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