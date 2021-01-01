МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом вступает в силу с 1 января. Исследование выявило, сколько россиян в этом году сохранили рабочие места

Законом вводятся три ключевых понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку при чрезвычайной ситуации без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты на него. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по предоставленному оборудованию, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Перевод на удаленную работу не является основанием для снижения заработной платы. Также законом предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам. Вместе с тем такого работника можно уволить, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн. Его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа.

В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При заключении трудового договора можно будет вносить сведения о найме в бумажную трудовую по желанию работника. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте.

Заключение и расторжение договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника.

Также с 1 января 2021 года вводится ответственность за нарушение работодателями порядка и срока предоставления в ПФР сведений о трудовой деятельности. Штраф для должностных лиц составит от 300 до 500 рублей.

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