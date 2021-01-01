МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российский бизнес с 1 января 2021 года больше не может применять специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Ставка НДФЛ для состоятельных россиян выросла до 15%

Этот режим могли использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании и ряде услуг. Налог платился с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имел.

Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, власти приняли решение отменить ЕНВД, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов. По его словам, применяющие этот режим платили в разы меньше налогов, чем те, кто работает на упрощенке.

Вместо ЕНВД налогоплательщикам предложили перейти на другие льготные режимы — упрощенную систему налогообложения, патентную систему или налог на профессиональный доход.

Предприниматели, которые не выбрали альтернативу ЕНВД, с 1 января автоматически переведены на общий режим налогообложения.

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