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Лидер Шотландии заявила о скором возвращении в Евросоюз
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен дала понять, что регион вскоре вернется в состав Евросоюза в качестве независимой страны. Первого января 2021 года завершился переходный... ПРАЙМ, 01.01.2021
великобритания, brexit, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Первый министр Шотландии Никола Стерджен дала понять, что регион вскоре вернется в состав Евросоюза в качестве независимой страны.
Первого января 2021 года завершился переходный период по Brexit, и Великобритания обрела независимость после 47 лет членства в ЕС.
"Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет", — написала Стерджен в Twitter сразу после Нового года. Она добавила к тексту значки с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.
Ранее шотландский лидер заявляла, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой в большинстве проголосовало против Brexit. Она также неоднократно упоминала о необходимости проведения повторного референдума о независимости Шотландии
Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.
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