МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования вступает в силу в России с 1 января 2021 года в соответствии с новой редакцией правил противопожарного режима в РФ.

"Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков", — говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства. В России изменились правила хранения сигарет дома

В документе отмечается, что руководители организаций должны размещать на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". А места, специально отведенные для курения, будут обозначаться знаком "Место курения".

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

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