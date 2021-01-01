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Норвегия возобновляет авиасообщение с Великобританией
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Власти Норвегии приняли решение возобновить авиасообщение с Великобританией со 2 января, въезжающие в страну будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сообщило... ПРАЙМ, 01.01.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МУРМАНСК, 1 янв — ПРАЙМ. Власти Норвегии приняли решение возобновить авиасообщение с Великобританией со 2 января, въезжающие в страну будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сообщило министерство здравоохранения королевства.
"Запрет на авиасообщение с Великобританией снимается с субботы, 2 января, с 17.00 (19.00 мск — ред.). Особые правила по соблюдению карантина и тестированию для тех, кто приезжает из Великобритании, продлеваются", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что прибывающие из Великобритании должны заполнить регистрационный документ прежде, чем въехать в королевство.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
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