АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Британская мутация коронавируса выявлена в Турции у 15 человек, прибывших из Великобритании, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших из Великобритании. Въезд из этой страны в Турцию временно приостановлен", — говорится в заявлении министра. Почти 25 тысяч военных вылечились от COVID в России

Между тем число новых заболевших коронавирусом в Турции в пятницу стало минимальным с конца октября — 1908. Снизилось по сравнению с предыдущими днями и число умерших от COVID-19 за сутки — 212.

Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19

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