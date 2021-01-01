2021-01-01T20:54:58+03:00
2021-01-01T20:54:58+03:00
2021-01-01T20:54:58+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210101/832730923.html
Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек в Турции
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британская мутация коронавируса выявлена в Турции у 15 человек, прибывших из Великобритании, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. "Британская мутация коронавируса... ПРАЙМ, 01.01.2021
британия, пандемия коронавируса, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83263/69/832636915.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/69/832636915.jpg
https://1prime.ru/images/83263/69/832636914.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/69/832636914.jpg
https://1prime.ru/images/83263/69/832636902.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/69/832636902.jpg
https://1prime.ru/society/20210101/832730872.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 1 янв — ПРАЙМ. Британская мутация коронавируса выявлена в Турции у 15 человек, прибывших из Великобритании, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших из Великобритании. Въезд из этой страны в Турцию временно приостановлен", — говорится в заявлении министра.
Между тем число новых заболевших коронавирусом в Турции в пятницу стало минимальным с конца октября — 1908. Снизилось по сравнению с предыдущими днями и число умерших от COVID-19 за сутки — 212.
Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19
Читайте также:
Филиппины запрещают въезд из США из-за нового штамма COVID