ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Сенат США проголосовал в пятницу за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа.

За документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты. Повышение пошлин США на ряд европейских товаров вступает в силу 12 января

На прошлой неделе Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Ранее палата представителей преодолела его вето, проголосовав за документ более чем двумя третями состава.

При первом голосовании за бюджет перед отправкой его президенту в сенате за него тоже высказалось более двух третей парламентариев.

Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к "зашитым" в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.

Оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.

Помимо этого, сообщается, что сторонники Трампа собирают шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов.

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