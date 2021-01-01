МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на субсидированные рейсы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь на 2021 год, сообщает компания.

"Аэрофлот" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь", — говорится в сообщении.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года. Группа "Аэрофлот" за 11 месяцев снизила перевозки пассажиров на 50,5%

Доступны следующие направления: Владивосток — Москва (тариф в одну сторону — 7400 рублей), Петропавловск-Камчатский — Москва (7500 тысячи рублей), Хабаровск — Москва (7200 тысячи рублей), Южно-Сахалинск — Москва (7300 рублей), Магадан — Москва (7200 рублей), Хабаровск — Магадан (4000 рублей), Хабаровск — Новосибирск (5700), Хабаровск — Владивосток (1800 рублей), Хабаровск — Красноярск (6000 рублей), Хабаровск — Петропавловск-Камчатский (2500 рублей), Хабаровск — Иркутск (3000 рублей), Хабаровск — Южно-Сахалинск (1000 рублей), Владивосток — Петропавловск-Камчатский (6000 рублей), Владивосток — Южно-Сахалинск (1500 рублей), Калининград — Москва (3800 рублей), Калининград — Санкт-Петербург (3500 рублей), Симферополь — Сочи (2500 рублей).

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут: граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для мужчин) или старше 55 лет (для женщин); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида; многодетные семьи.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести, обратившись в круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота", в офисах собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах.

Читайте также:

"Аэрофлот" выделил спецместа для COVID-диссидентов без масок