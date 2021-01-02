МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка в Новый год расплачивались картой на четверть чаще, при этом рекордно выросло количество транзакций через интернет — на 45%, до 11,6 миллиона операций, сообщил журналистам зампред правления банка Кирилл Царев. "Сбер" приобрел платформу Doma.ai для выхода на рынок ЖКХ

"Что касается операций оплат по банковским картам — эквайринга, то в этом году в период с 31 декабря до 9 утра 1 января наши клиенты совершили 94 миллионов операций на сумму 70 миллиардов рублей. Это на 24% больше по количеству операций и на 20% по объему трат, чем за аналогичный период прошлого года. Что интересно, количество покупок через интернет выросло на рекордные 45% до 11,6 миллиона операций", — сказал Царев.

Зампред правления Сбербанка отметил, что количество покупок за рубежом ожидаемо сократилось почти в четыре раза к прошлому году, то есть практически все клиенты банка встретили 2021 год в России.

Кроме того, в предновогодний день клиенты Сбербанка оформили более 500 тысяч заказов на доставку еды из ресторанов и супермаркетов через интернет, что в 3,3 раза больше, чем в прошлом году. Поскольку рестораны сейчас не работают после 23.00, исчез характерный пик транзакционной активности прошлых лет, который всегда приходился на 2.00. "Сбер" запускает сервис облачного гейминга

При этом в эту новогоднюю ночь россияне чуть дольше сидели в гостях — разъехались по домам с мест празднования в среднем на один-два часа позже, чем в прошлом году, добавил Царев.

Наконец, в последний день 2020 года клиенты Сбербанка открыли почти 80 тысяч вкладов и счетов на сумму почти 24 миллиарда рублей. Также в Новый год россияне активно управляли деньгами – с утра 31 декабря и до утра 1 января они совершили более 23 миллионов денежных переводов и 15 миллионов платежей.

По сравнению с данными прошлого года рост по количеству переводов составил 8,8%, по количеству платежей — 1,5%.

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