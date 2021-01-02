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Начальник ГИБДД Москвы Дроганов был уволен по собственному желанию
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Начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от занимаемой должности 4 ноября 2020 года, причиной стал рапорт об увольнении по выслуге лет, написанный по собственному... ПРАЙМ, 02.01.2021
увольнение, гибдд, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от занимаемой должности 4 ноября 2020 года, причиной стал рапорт об увольнении по выслуге лет, написанный по собственному желанию, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее стало известно, что полковник полиции Алексей Диокин стал временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД. До этого должность главы столичного управления занимал полковник полиции Юрий Дроганов.
"Начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Дроганов был назначен на должность начальника московской ГИБДД в ноябре 2019 года.
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