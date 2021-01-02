БЕРЛИН, 2 янв — ПРАЙМ. Граждане ФРГ в 2020 году откладывали больше средств на хранение из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса, общая сумма финансовых накоплений немецких домохозяйств выросла на 393 миллиарда — до рекордных 7,1 триллиона евро, сообщает агентство dpa.

Такие данные показал подсчет аналитиков банка DZ Bank под руководством экономиста Михаэля Штаппела. Коэффициент сбережения в среднем вырос на 6% — если в 2019 году из каждых 100 евро немцы откладывали 11 евро, то в 2020 году — 16-17 евро. Finnair не пустила на борт пассажиров из-за COVID-тестов на финском языке

Связанно это, по мнению аналитиков, как с опасениями безработицы или частичной занятости, так и с сокращением возможностей трат из-за ограничительных мер: закрытие магазинов, ресторанов, культурных учреждений. По данным DZ Bank, коэффициент сбережения в 2020 году оказался самым высоким с 1991-1992 годов, когда он составлял почти 13%.

Поэтому эксперты ожидают роста потребления в 2021 году, когда ситуация нормализуется и появятся возможности для траты средств.

"В ходе 2021 года значительная часть ликвидных средств, которая хранилась на текущих счетах, вновь будет пущена на частное потребление", — прогнозирует эксперт DZ Михаэль Хольштейн. Сертификат о вакцинации от COVID можно получить на сайте госуслуг

При этом в основном высвобожденные средства не вкладывались в финансовые активы, а просто оставались на депозитах. Порядка 28% всех финансовых накоплений, что составляет примерно 2 триллиона евро, находятся на вкладах до востребования и могут быть оперативно введены в оборот.

В то же время немцы по-прежнему неактивно переводят денежный капитал в финансовые бумаги. За первое полугодие 2020 года накопления в форме акций выросли на 28,5 миллиарда, что хоть и выше показателя годом ранее почти в три раза, но тем не менее пока не является качественным показателем изменения привычек, считают эксперты DZ Bank.

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