МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник". Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне — ред.) политики", — заявил Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1". В РФПИ опровергли отказ Венгрии от "Спутника V"

Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований. Гинцбург рассказал о действии комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева.

Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.

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